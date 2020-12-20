الأعداد السابقة للصحيفة

إغلاق مؤقت لـ 100 متجر تابع لشركة أبل الأمريكية

Time منذ ساعة
Views 1592
إغلاق مؤقت لـ 100 متجر تابع لشركة أبل الأمريكية

واشنطن (صدى):
أغلقت شركة أبل الأمريكية، كافة متاجر التجزئة في ولاية كاليفورنيا ولندن وسط إجراءات إغلاق مشددة في تلك المدن، وذلك بشكل مؤقت وسط موجة إصابات عنيفة بفيروس كورونا.

وأعلنت الشركة، عن إغلاق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في ولاية كاليفورنيا والبالغ عددها نحو 53 متجرا بعد يوم واحد من إغلاقات شبيهة في مدينة لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، كما أغلقت الشركة متاجرها في المكسيك والبرازيل، وقد انتقلت جميع هذه المواقع إلى خدمة الاستلام السريع من واجهة المتجر للطلبات الأسبوع الماضي.

واقترب عدد المتاجر المغلقة، من 100 متجر مغلق عند تضمين المتاجر التي أغلقت في ألمانيا وهولندا الأسبوع الماضي، مما يترك ما يقرب من خُمس مواقع الشركة مغلقة الآن في جميع أنحاء العالم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

e.alofi
يلعن شكلها خسيسه خائنه للعشره لعنة الله عليها راح تجد مصيرها وتقتل بإذن الله عزوجل.
e.alofi
رح اسألها ي أخ العرب
زعيم اااسيا
اداره القادسيه راح توفر مكافاتها الهلال راح يحافظ على الصداره والدوري باذن الله لنا
e.alofi
مدام فيها شذوذ جنسي فسحقاً له يستاهل
e.alofi
لفتة إنسانيه جميله ولكن وأسفاه على الذنوب ألتي هي ارتكبتها

أخر الأخبار

محاولة انتحار إمام مسجد بعد عزله من عمله
محاولة انتحار إمام مسجد بعد عزله من عمله
Time منذ دقيقتين Views 71
الإطاحة بسارق مركبة من معرض شهير بمكة بعد الكشف عن هويته المفاجئة
الإطاحة بسارق مركبة من معرض شهير بمكة بعد الكشف عن هويته المفاجئة
Time منذ 7 دقائق Views 1219
أضرار مياه الأمطار على السيارات
أضرار مياه الأمطار على السيارات
Time منذ 12 دقيقة Views 1088
وزير الخارجية: تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن
وزير الخارجية: تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن
Time منذ 26 دقيقة Views 1321
فلكية جدة: ذروة الدبيات 2020 في سماء المملكة غدا
فلكية جدة: ذروة الدبيات 2020 في سماء المملكة غدا
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
ذكرى إنشاء مجلس الشورى قبل 96 عامًا
ذكرى إنشاء مجلس الشورى قبل 96 عامًا
Time منذ 37 دقيقة Views 1331
فرض رسوم إضافية على تأخير تسجيل اختبار رخصة المعلمين
فرض رسوم إضافية على تأخير تسجيل اختبار رخصة المعلمين
Time منذ 42 دقيقة Views 1584
الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية
الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية
Time منذ 47 دقيقة Views 2164
متحدثة التعليم: الاختبارات اليوم انطلقت بشكل سلس ومطمئن
متحدثة التعليم: الاختبارات اليوم انطلقت بشكل سلس ومطمئن
Time منذ 52 دقيقة Views 1574
أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب
أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب
Time منذ 57 دقيقة Views 1575