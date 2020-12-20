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ترامب: أكبر تزوير للانتخابات حدث في تاريخ بلادنا

Time منذ ساعة
Views 1704
ترامب: أكبر تزوير للانتخابات حدث في تاريخ بلادنا

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب؛ على عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب؛ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "أكبر تزوير للانتخابات في تاريخ بلادنا".

وجاء ذلك بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني؛ أن الرئيس المنتهية ولايته، مستمرٌ في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي أن منافسه الديمقراطي بايدن؛ هو الفائز بانتخابات نوفمبر.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطاً في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".

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أحدث التعليقات

e.alofi
يلعن شكلها خسيسه خائنه للعشره لعنة الله عليها راح تجد مصيرها وتقتل بإذن الله عزوجل.
e.alofi
رح اسألها ي أخ العرب
زعيم اااسيا
اداره القادسيه راح توفر مكافاتها الهلال راح يحافظ على الصداره والدوري باذن الله لنا
e.alofi
مدام فيها شذوذ جنسي فسحقاً له يستاهل
e.alofi
لفتة إنسانيه جميله ولكن وأسفاه على الذنوب ألتي هي ارتكبتها

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