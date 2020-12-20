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أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب

Time منذ 56 دقيقة
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أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية (318) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

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أحدث التعليقات

e.alofi
يلعن شكلها خسيسه خائنه للعشره لعنة الله عليها راح تجد مصيرها وتقتل بإذن الله عزوجل.
e.alofi
رح اسألها ي أخ العرب
زعيم اااسيا
اداره القادسيه راح توفر مكافاتها الهلال راح يحافظ على الصداره والدوري باذن الله لنا
e.alofi
مدام فيها شذوذ جنسي فسحقاً له يستاهل
e.alofi
لفتة إنسانيه جميله ولكن وأسفاه على الذنوب ألتي هي ارتكبتها

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