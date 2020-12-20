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موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بالرياض

Time منذ 57 دقيقة
Views 1901
موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي"سابتكو"، اليوم الأحد، عن موعد تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض.

وقالت الشركة إنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها، إشعاراً بتاريخ 19 /12 /2020 م يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م .

وأكدت الشركة علىأنه لم يتم تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف.

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أحدث التعليقات

قروم
مطرود اسيا ابو زعيق التحكيم والفار ليسوا في اسيا
القرشي
إذا ارتفعت الرسوم الجمركية فمن الطبيعي كل شيء رايح يرتفع معها من الابرة إلى الشاحنة .
نجاة محمد
بالتوفيق للهلال و القادسية و ان كنت اتمني فوز الهلال بس الكورة صارت حظ مو لعب
ابوبدر
مع حبي لمصر ولكن مع الاسف جرائم القتل اصبحت ظاهرة وبالاخص كل زوجة وعشيقها .
محمد
عبدالله,,,,صح لسانك

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