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بالفيديو.. «التحدي» يتوج بطلًا للنسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «التحدي» يتوج بطلًا للنسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية

نواف السالم (صدى):
حصد فريق "التحدي" من الرياض، أمس السبت، المركز الأولى في النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات، عقب فوزه على فريق جدة إيغلز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وكشف مقطع فيديو، عن لحظة استلام قائدة الفريق روح العرفج، لجائزة المركز الأول على منطقة الرياض.

وفي السياق نفسه، نالت اللاعبة فرح جفري من فريق جدة إيغلز، لقب "هدافة الدوري" في نسخته الأولى، واللاعبتان داليا أبو لبن وتقوى الدردري على اللقب ذاته "ثانيا" ، بينما أفضل حارسات المرمى من كل مدينة، "عفاف المطيري من فريق تحدي الرياض وحصة السديري من نسور جدة وفيكتوريا هارود من شعلة الشرقية".

وكانت البطولة قد انطلقت الشهر الماضي بمشاركة 24 فريقا، مقسمة على 3 مجموعات، حيث ضمت مجموعة الرياض 10 فرق هي: الرياض ليديز، وفريق سما، وفريق التحدي، وفريق الرياض يونايتد، وفريق الرياض ستارز، وفريق نجد الرياضي، وفريق اليمامة، وفريق بلو أروز، وفريق رايدرز، وفريق الرياض بور.

وشارك 10 فرق من جدة هي، ستورم، وجدة إيجلز، والليث الأبيض، وميراس، وكنجز يونايتد، وتايجرز، وموج جدة، وأكاديمية جدة إيجلز، والأمل، وتحدي جدة، وفي مدينة الدمام شاركت فرق، يونايتد إيجلز، وشعلة الشرقية، والمملكة، ودمام يونايتد.

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أحدث التعليقات

قروم
مطرود اسيا ابو زعيق التحكيم والفار ليسوا في اسيا
القرشي
إذا ارتفعت الرسوم الجمركية فمن الطبيعي كل شيء رايح يرتفع معها من الابرة إلى الشاحنة .
نجاة محمد
بالتوفيق للهلال و القادسية و ان كنت اتمني فوز الهلال بس الكورة صارت حظ مو لعب
ابوبدر
مع حبي لمصر ولكن مع الاسف جرائم القتل اصبحت ظاهرة وبالاخص كل زوجة وعشيقها .
محمد
عبدالله,,,,صح لسانك

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