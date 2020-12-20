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بالفيديو.. مصري يفوز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020 لأول مرة

Time منذ ساعة
Views 2117
بالفيديو.. مصري يفوز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020 لأول مرة

ماجد محمد (صدى):
نجح المصري ممدوح السبيعي السباعي الشهير بـ"بيغ رامي" في الفوز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وهي البطولة الأكبر في لعبة كمال الأجسام.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تتويج البطل المصري على خشبة المسرح في مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية ، وحصوله على 400 ألف دولار .

وجاء في المركز الثاني براندون كاري الفائز لعام 2019 ثم فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب مستر أولمبيا، في المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن ممدوح السبيعي " 35 عام " ، وهو من قرية السباعية بصعيد مصر ، وشارك في سبع بطولات أولمبية سابقا ، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013، حيث حصل على المركز الثامن حينها .

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أحدث التعليقات

قروم
مطرود اسيا ابو زعيق التحكيم والفار ليسوا في اسيا
القرشي
إذا ارتفعت الرسوم الجمركية فمن الطبيعي كل شيء رايح يرتفع معها من الابرة إلى الشاحنة .
نجاة محمد
بالتوفيق للهلال و القادسية و ان كنت اتمني فوز الهلال بس الكورة صارت حظ مو لعب
ابوبدر
مع حبي لمصر ولكن مع الاسف جرائم القتل اصبحت ظاهرة وبالاخص كل زوجة وعشيقها .
محمد
عبدالله,,,,صح لسانك

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