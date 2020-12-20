بالفيديو.. مصري يفوز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020 لأول مرة

ماجد محمد (صدى):
نجح المصري ممدوح السبيعي السباعي الشهير بـ"بيغ رامي" في الفوز بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وهي البطولة الأكبر في لعبة كمال الأجسام.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تتويج البطل المصري على خشبة المسرح في مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية ، وحصوله على 400 ألف دولار .
وجاء في المركز الثاني براندون كاري الفائز لعام 2019 ثم فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب مستر أولمبيا، في المركز الثالث.
الجدير بالذكر أن ممدوح السبيعي " 35 عام " ، وهو من قرية السباعية بصعيد مصر ، وشارك في سبع بطولات أولمبية سابقا ، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013، حيث حصل على المركز الثامن حينها .