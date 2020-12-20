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بالفيديو.. مشهور سناب شاب "أبو الفدا" يروي قصة حياته: "بدأت بعصير البرتقال"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مشهور سناب شاب "أبو الفدا" يروي قصة حياته: "بدأت بعصير البرتقال"

الرياض (صدى):
روى علي العيسى، المشهور بشخصية أبو الفدا على سناب شات، قصة حياته التي بدأت ببيع عصير البرتقال.

وقال أبو الفدا، في حوار مع برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية،"واحد من الشباب يقول إني واحد تافه، ولا يعرف إني اضطررت إلى العمل في بيع الحطب والعصير رغم أني عندي شهادات فقط بسبب ظروفي، فبعد وفاة والدي قبل 25 عامًا، تحملت مسؤولية أشقائي الأربعة ووالدتي.

وأضاف : قبل السناب كنت أبيع بـ 50 ريال في اليوم، وبعد الشهرة ارتفع دخلي إلى ألف ريال يوميا، والشباب يتطوع لمساعدتي دون مقابل.

وتابع أنه التحق بمعهد البترول في الدمام، وعمل في إحدى الشركات الخاصة بالهندسة المعمارية لكنها فصلته من العمل، لأنها كانت تخسر، واستغنت عن العاملين، فعاد إلى بيع العصير.

واستكمل أنه كان يستخدم حسابه على فيسبوك، ولكن أحد الأشخاص قال له العالم يستخدم الآن “سناب”، وأخذ الجوال منه، وعلّمه كيف يُصوّر به، لتبدأ شهرته.

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أحدث التعليقات

قروم
مطرود اسيا ابو زعيق التحكيم والفار ليسوا في اسيا
القرشي
إذا ارتفعت الرسوم الجمركية فمن الطبيعي كل شيء رايح يرتفع معها من الابرة إلى الشاحنة .
نجاة محمد
بالتوفيق للهلال و القادسية و ان كنت اتمني فوز الهلال بس الكورة صارت حظ مو لعب
ابوبدر
مع حبي لمصر ولكن مع الاسف جرائم القتل اصبحت ظاهرة وبالاخص كل زوجة وعشيقها .
محمد
عبدالله,,,,صح لسانك

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