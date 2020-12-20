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«الجبير»: تشكيل حكومة يمنية جديدة خطوة مهمة في إنهاء الأزمة

Time منذ 5 دقائق
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«الجبير»: تشكيل حكومة يمنية جديدة خطوة مهمة في إنهاء الأزمة

الرياض (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأحد، أن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة.

وقال عادل الجبير: "‏إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق" .

وشُكلت الحكومة اليمنية الجديدة مكونة من 24 وزيرا ، وتضم لأول مرة عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي لتمثل الحكومة كافة مكونات المجتمع اليمني كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم إبرامه، برعاية المملكة في 2019.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه المجرمه
ابو عمار
طلعت في غرفتها او في الشارع ايش المشكله ... هل هي فعلا فيفي عبده ؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله على اسرتها المجرمه التي تسببت في انحرافها
رهيب
طيب واحتفال البليهي على خر قوميز ايش تسمى يعني حميميه ياقذاره يابو طاقيه امعه مطبل مثل البغبغا مع الفار وكل سافل

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