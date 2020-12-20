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"التعليم" توجه إرشادات هامة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الإختبارات عن بُعد

Time منذ 39 دقيقة
Views 1599
"التعليم" توجه إرشادات هامة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الإختبارات عن بُعد

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم اليوم الأحد إرشادات هامة للطلاب والطالبات للإختبارات عن بُعد .

وأكدت أنه يجب الحرص قبل آداء الإختبار على الإرشادات التالية :

- الحصول على جدول الإختبارات مبكراً والإلتزام بالمواعيد .

- التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي / مايكرووسوفت تيمز بحساب الطالب .

- تهيئة مكان مناسب لآداء الإختبار .

- المحافظة على استقامة ظهرك والجلوس على الكرسي بشكل صحيح .

- تجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الإختبار " اتصال بالإنترنت ، الحاسب الآلي أو جهاز ذكي ، أقلام ، أوراق .

كما يجب الإلتزام بالإرشادات التالية أثناء الإختبار :

- الدخول بوقت مبكر قبل الإختبار بـ 5 دقائق على الأقل .

- اتباع تعليمات الإختبار وارشاداته الموضوعة .

- في حل مواجهة تحديات شارك المعلم لإيجاد حل وتقديم الدعم المناسب أثناء فترة التهيئة للإختبار .

- اقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردد في سؤال المعلم برفع اليد أو عن طريق المحادثة .

- بعد الإجابة اضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير اجابتك أثناء التنقل .

- استخدام لغة عربية / انجليزية سليمة .

- سيغلق الإختبار قبل انتهاء الوقت ، فاحرص على التركيز وانهاء الإختبار قبل وقته .

- في حال ورود مكالمة أثناء تأدية الإختبار لا تقلق لن ينقطع الإتصال ، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الإنتهاء من الإجابات في وقتها .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه المجرمه
ابو عمار
طلعت في غرفتها او في الشارع ايش المشكله ... هل هي فعلا فيفي عبده ؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله على اسرتها المجرمه التي تسببت في انحرافها
رهيب
طيب واحتفال البليهي على خر قوميز ايش تسمى يعني حميميه ياقذاره يابو طاقيه امعه مطبل مثل البغبغا مع الفار وكل سافل

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