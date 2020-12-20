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زمن الطيبين.. هل تعرفون ما يحمله على كتفه؟
منذ ساعة
1293
2
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أحدث التعليقات
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرمه
ابو عمار
طلعت في غرفتها او في الشارع ايش المشكله ... هل هي فعلا فيفي عبده ؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله على اسرتها المجرمه التي تسببت في انحرافها
رهيب
طيب واحتفال البليهي على خر قوميز ايش تسمى يعني حميميه ياقذاره يابو طاقيه امعه مطبل مثل البغبغا مع الفار وكل سافل
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