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حكم بإبطال صك أرض بمساحة 14 مليون متر

Time منذ 31 دقيقة
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حكم بإبطال صك أرض بمساحة 14 مليون متر

الرياض (صدى):
أبطلت المحكمة العليا صك عقار شرق المملكة صادر من إحدى كتابات العدل على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع وإبطال ما تفرع عنه من صكوك أخرى.

وكانت المحكمة العليا اطلعت على المعاملة الواردة والتي تضمنت طلب وزارة الإسكان مراجعة صك ملكية مملوك لإحدى الشركات عقب رصد محكمة الاستئناف ملاحظات على الصك.

وتم اتخاذ القرار بناء على عدم العثور على أصل التملك أو الضبط الخاص بالصك حيث تبين ‏أنه مفقود من جهة الاختصاص، ما أوجد الشك والريبة في إجراءات الصك الصادر قبل 20 عاماً.

وشددت المحكمة في حكمها النهائي على أن الأرض غير خالية من الشوائب والملكيات العامة، وأنها ملك للدولة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فعلاً تثبت مقولة ابو فيصل ( بأن الهلال العالمي مصدر سعادة للجميع.! إن فاز أسعد جماهيرة العريضة وإن خسر أسعد كارية) لله درك من كلمات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو ان الحراره عندها مرتفعه جدا وارديدر يهرب الماء
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
بطلو كذب وعطو القادسية والتعاون واللعيبة فلوسهم..هناك قضايا محفوظة وقريباً حتطلع أم الفضايح يا حالميين.!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
متعودين على المكاتب والترشيح والصياح والعويل..! نادي مفلس فنياً وإدارياً وعقلياً ،،ويتبعون على سياسة إخراج جمهورهم المغلوب على أمره من الهزايم وخروجهم المذل من دوري أبطال اسيا والدوري وقريباً كاس الملك..شيلو الهلال العالمي من رؤسكم ويمكن تنحل مشاكلكم يا فقر.

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