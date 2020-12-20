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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما نشطة الرياح على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فعلاً تثبت مقولة ابو فيصل ( بأن الهلال العالمي مصدر سعادة للجميع.! إن فاز أسعد جماهيرة العريضة وإن خسر أسعد كارية) لله درك من كلمات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو ان الحراره عندها مرتفعه جدا وارديدر يهرب الماء
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
بطلو كذب وعطو القادسية والتعاون واللعيبة فلوسهم..هناك قضايا محفوظة وقريباً حتطلع أم الفضايح يا حالميين.!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
متعودين على المكاتب والترشيح والصياح والعويل..! نادي مفلس فنياً وإدارياً وعقلياً ،،ويتبعون على سياسة إخراج جمهورهم المغلوب على أمره من الهزايم وخروجهم المذل من دوري أبطال اسيا والدوري وقريباً كاس الملك..شيلو الهلال العالمي من رؤسكم ويمكن تنحل مشاكلكم يا فقر.

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