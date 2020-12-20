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مليون طالب وطالبة في الرياض يختبرون "عن بعد"

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مليون طالب وطالبة في الرياض يختبرون "عن بعد"

الرياض (صدى):
ينتظم اليوم مليون طالب وطالبة في منطقة الرياض لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، "عن بعد".

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهته تمنى مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي للطلاب والطالبات التوفيق في أداء اختباراتهم، مؤكداً أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر, ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها, ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأشار إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى عن - بعد - عبر منصة «مدرستي» أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية, مؤكدا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات, حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لـ 3 ساعات تتضمن الاختبارات فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي - إن وجد.

بدوره بين مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان عدداً من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها، وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار, مشيرًا إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام .

ونبَّه الركبان إلى عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب, موضحا أن لقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأكد إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور قبل بداية الاختبارات .

من جهتها أوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول هدى الدوسري أن مهمة رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور ضمن مسؤوليات المعلم وفق اللائحة والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام, فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد، لافتة الإنتباه إلى أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء 15/ 5/ 1442 هـ, مؤكدة اعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع عليها عبر حساباتهم، وأنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة في المكاتب.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فعلاً تثبت مقولة ابو فيصل ( بأن الهلال العالمي مصدر سعادة للجميع.! إن فاز أسعد جماهيرة العريضة وإن خسر أسعد كارية) لله درك من كلمات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو ان الحراره عندها مرتفعه جدا وارديدر يهرب الماء
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
بطلو كذب وعطو القادسية والتعاون واللعيبة فلوسهم..هناك قضايا محفوظة وقريباً حتطلع أم الفضايح يا حالميين.!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
متعودين على المكاتب والترشيح والصياح والعويل..! نادي مفلس فنياً وإدارياً وعقلياً ،،ويتبعون على سياسة إخراج جمهورهم المغلوب على أمره من الهزايم وخروجهم المذل من دوري أبطال اسيا والدوري وقريباً كاس الملك..شيلو الهلال العالمي من رؤسكم ويمكن تنحل مشاكلكم يا فقر.

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