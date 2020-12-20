بالفيديو..تفتيش النساء عاريات في السجون التركية

أنقرة (صدى):
في فضيحة جديدة للنظام التركي، كشفت عدد من النساء المعتقلات في السجون التركية، عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وكشفت النساء عن تعرضهن للتفتيش وهن عراة خلال فترة اعتقالهن، ومن بينهن شهادة محامية تركية تدعى بتول ألباي، اعتقلت مع والدها يوم 2 نوفمبر 2017.
وقالت المحامية إنه تم تجريدها من ملابسها وإجبارها على الجلوس والوقوف أمام الحراس 3 مرات.
وأضافت: " إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية " .
وقالت سيدة أخرى: " أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي، كان هذا أسوأ يوم في حياتي " .