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بالفيديو..تفتيش النساء عاريات في السجون التركية

Time منذ 38 دقيقة
Views 1437
بالفيديو..تفتيش النساء عاريات في السجون التركية

أنقرة (صدى):
في فضيحة جديدة للنظام التركي، كشفت عدد من النساء المعتقلات في السجون التركية، عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

وكشفت النساء عن تعرضهن للتفتيش وهن عراة خلال فترة اعتقالهن، ومن بينهن شهادة محامية تركية تدعى بتول ألباي، اعتقلت مع والدها يوم 2 نوفمبر 2017.

وقالت المحامية إنه تم تجريدها من ملابسها وإجبارها على الجلوس والوقوف أمام الحراس 3 مرات.

وأضافت: " إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية " .

وقالت سيدة أخرى: " أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي، كان هذا أسوأ يوم في حياتي " .

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عدو الخونة
وجاء في مقال العقاد الذي نشر في 2 يناير عام 1949 ما نصّه “الفتنة التي ابتليت بها مصر على يد العصابة التي كانت تسمى نفسها بالإخوان المسلمين هي أقرب الفتن في نظامها الى دعوات الإسرائيليين والمجوس، وهذه المشابهة في التنظيم هي التي توحي إلى الذهن أن يسأل: لمصلحة من تثار الفتن في مصر وهي تحارب الصهيونيين؟! السؤال والجواب كلاهما موضع نظر صحيح ، ويزداد تأملنا في موضع النظر هذا عندما نرجع الى الرجل الذي أنشأ تلك الجماعة، فنسأل من هو جدّه؟”. وتابع العقاد: “إن أحدا في مصر لا يعرف من هو جده على التحديد؟ وكل ما يقال عنه إنه من المغرب وأن والده كان “ساعاتي” والمعروف أن اليهود في المغرب كثيرون، وأن صناعة الساعات من صناعتهم المألوفة، وأننا هنا في مصر لا نكاد نعرف “ساعاتي” كان يعمل بهذه الصناعة قبل جيل واحد من غير اليهود”.
مقبولي الجمعان
كبير والله ياعويران
مقبولي الجمعان
كبير والله ياعويران
مقبولي الجمعان
كبير والله ياعويران
مقبولي الجمعان
كبير والله ياعويران

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