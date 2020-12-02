وضع مبالغ طائلة تحت تصرف ابنة قاسم سليماني‎ يقلق الإيرانيون

طهران (صدى):
رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، أودعت السلطات الإيرانية مبالغ طائلة من الموازنة العامة لصالح مؤسسة " غامضة " تحت تصرف زينب قاسم سليماني، ابنة الهالك قاسم سليماني.
وقدمت حكومة حسن روحاني للبرلمان بندًا في لائحة الموازنة العامة بإيداع مبلغ 8 مليارات ونصف المليار تومان إيراني لصالح مؤسسة تحمل اسم ”قاسم سليماني“ تحت مسؤولية زينب قاسم سليماني وسط غموض وتكتم حول تفاصيل وطبيعة عمل المؤسسة.
وأعرب الإيرانيون عن غضبهم واستيائهم من القرار، خاصة في ظل ما يعانونه من أزمات اقتصادية ومعيشية، وفي الوقت الذي لا يمتلك فيه الأطفال وسائل تحصيل العلم، أو الملابس.