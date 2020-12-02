بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الفتح 

نواف السالم (صدى):
أنهى نادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة ضيفه الفتح، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب التكتيكية والفنية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.
اشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، فيما تواجد اللاعب عبدالله المعيوف في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد أن عاودته آلام الإصابة السابقة.
خضع اللاعب حبيب الوطيان لجلسة علاجية في العيادة، نظير تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، فيما منعت آلام مفصل القدم سيباستيان جيوفينكو، من الدخول لمعسكر مباراة الغد.
دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر، تأهبا لخوض مواجهة الغد.