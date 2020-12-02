"أرامكو": نقص في بعض المشتقات البترولية في جازان بسبب عطل فني

جازان (صدى):
أعلنت أرامكو السعودية، نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في جازان، نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في المنطقة.
وتعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان، بناءً على توجيه، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة
وأكّدت أرامكو ة أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع. وقد عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا .