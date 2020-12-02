الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1514
الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن البدء في توفير وتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا لدول العالم في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2021 في ظل تسارع التجارب على اللقاحات بين عدد من الدول.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، أن المنظمة تتوقع أن تبدأ اللقاحات في الوصول إلى الدول في الربع الأول أو الثاني من العام 2021.

ولفت إلى أن الكميات المحدودة من اللقاحات ستكون في متناول الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بدءا من الربع الأول من العام 2021، وأن الأولوية للفرق الطبية وكبار السن.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا يجري اختبارها على البشر، و10 أخرى تمر باختبارات المرحلة الثالثة من التجارب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي
للب
تركي
للب
abdul
ومالُو ؟ الثّرِسوم أصبح موضة / تقليد جديد حتي في الدول الغربية وأمركا بالذات . بل بعضهن لا يشبعن من الرجل إلّا بمشاركة إمرأة أخري معهن في نفس الرجل.
تركي
اطردوها من السعوديه هذه نجسه وتريد الفساد للسعوديه والسعوديات .قال تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. )
ناصر ناجي المري
من امن العقوبة أساء الأدب مادام مافبه رادع كارثه.

أخر الأخبار

حامد البلوي : أي خطأ ضدنا حكم المباراة يرجع للـ" VAR"
حامد البلوي : أي خطأ ضدنا حكم المباراة يرجع للـ" VAR"
Time منذ دقيقتين Views 1067
فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
Time منذ 15 دقيقة Views 1278
الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا
الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1514
تقول فاهمه في الحلال لكن ماعرفت تفرق بينهم
تقول فاهمه في الحلال لكن ماعرفت تفرق بينهم
Time منذ 28 دقيقة Views 290
الشايب مو صاحي
الشايب مو صاحي
Time منذ 29 دقيقة Views 310
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 29 دقيقة Views 213
صابرين تظهر بإطلالة جديدة تكشف وزنها الزائد
صابرين تظهر بإطلالة جديدة تكشف وزنها الزائد
Time منذ 37 دقيقة Views 435
جستنيه يثير جدلًا واسعًا بتعليقه على تعادل الاتحاد والشباب:" هناك من يهدم "
جستنيه يثير جدلًا واسعًا بتعليقه على تعادل الاتحاد والشباب:" هناك من يهدم "
Time منذ 48 دقيقة Views 1922
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم الاستغفار بعد الصلاة 100 مرة
بالفيديو.. " الخثلان " يوضح حكم الاستغفار بعد الصلاة 100 مرة
Time منذ ساعة Views 1981
فتاة الزي الفرعوني تُثير ضجة بتصريحات خاطفة بعد إخلاء سبيلها
فتاة الزي الفرعوني تُثير ضجة بتصريحات خاطفة بعد إخلاء سبيلها
Time منذ ساعة Views 645