الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن البدء في توفير وتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا لدول العالم في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2021 في ظل تسارع التجارب على اللقاحات بين عدد من الدول.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، أن المنظمة تتوقع أن تبدأ اللقاحات في الوصول إلى الدول في الربع الأول أو الثاني من العام 2021.
ولفت إلى أن الكميات المحدودة من اللقاحات ستكون في متناول الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بدءا من الربع الأول من العام 2021، وأن الأولوية للفرق الطبية وكبار السن.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا يجري اختبارها على البشر، و10 أخرى تمر باختبارات المرحلة الثالثة من التجارب.