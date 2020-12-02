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شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة 

Time منذ ساعة
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شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير إنشاءات أول، مدير مساعد عمليات البحث، مدير مشروع أول، أخصائي كهرباء، أخصائي ميكانيكي، أخصائي أول الاستدامة، مدير أول ضمان تدقيق تقنية المعلومات.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م.

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أحدث التعليقات

مواطن 12345
فعلاً مشكور حامد البلوي ، تحسن الاتحاد بشكل كبير واصبح صعب هزيمته ، ولم تكمل مع الفريق سوى اشهر قليله ، استمر بإسعاد جماهير الإتحاد يابو منصور وثق أن المنصفين وعاشقين العميد يقدرون مجهوداتك ، ودائماً ستجد هناك من يصرخ ويصيح من هنا وهناك ، ولكن دائماً القافلة تسير .......
سردار
الحب قطع قلوب البعارين 💔 حتى الحمير السود لعن جدفها
hdudh
طيب واحنا وش نستفيد من هالانحطاط
ابولافي
حرام عليكم تعطوه كان اعطيتوني منها مليون بس اسدد به دسوني
عبدالله
والله حرام ما يفتحوا الرحلات الدولية وكل ما نقدم على ابشر يجي رفض. يا اخي حطوا احترازات كالاتي: كل من يعود و لديه كورونا يتم حجره وعلاجة على حسابه الشخصي. اذا ثبت انه نقل العدى لشخص يتم ايضا علاج الشخص على حساب المخالط. اذا ترتب على ذلك اخلاله بواجبات وظيفته فإنها تستقطع من اجازته السنوية. وخلاص فكوا العالم حرام والله، يعني اللي بيروج الدمام والا جده في الاجازه راح يكون في امان من كورونا اكثر من لو راح الكويت او مصر. اذا ما اخذ الاحترازات راح يجيه واذا اخذ جميع الاحتياطات ان شاء الله ما راح يجيه.

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