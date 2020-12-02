شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير إنشاءات أول، مدير مساعد عمليات البحث، مدير مشروع أول، أخصائي كهرباء، أخصائي ميكانيكي، أخصائي أول الاستدامة، مدير أول ضمان تدقيق تقنية المعلومات.
وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م.