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جستنيه يثير جدلًا واسعًا بتعليقه على تعادل الاتحاد والشباب:" هناك من يهدم "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1922
جستنيه يثير جدلًا واسعًا بتعليقه على تعادل الاتحاد والشباب:" هناك من يهدم "

طلال الغامدي (صدى):
أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه جدلا واسعا بتعليقه على التعادل الإيجابي للاتحاد والشباب في البطولة العربية بهدفين لكل منهما.

وقال " جستنيه ":" حكم المباراة ادى المهمة كما ينبغي، وحكام تقنية الفار ماقصر بالمرة عال العال أدى المهمة كما ينبغي ".

وأضاف:" مخرج المباراة لوحده قصة ثانية، شكراً شكراً اتحادنا العربي لكرة القدم "، مشيرا:" للأسف هناك من يبني وهناك من يهدم ".

وكان التعادل الإيجابي خيم على مواجهة الاتحاد والشباب بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما في في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

وسجل رومارينيو داسيلفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 10 بالشوط الأول، فيما أحرز هدف التعادل للشباب عبر نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49.

 

وأحرز الهدف الثاني للشباب إيجور فيسكي في الدقيقة 79، بينما سجل الهدف الثاني للاتحاد غاري رودريغيز في الدقيقة 82.

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أحدث التعليقات

تركي
للب
تركي
للب
abdul
ومالُو ؟ الثّرِسوم أصبح موضة / تقليد جديد حتي في الدول الغربية وأمركا بالذات . بل بعضهن لا يشبعن من الرجل إلّا بمشاركة إمرأة أخري معهن في نفس الرجل.
تركي
اطردوها من السعوديه هذه نجسه وتريد الفساد للسعوديه والسعوديات .قال تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. )
ناصر ناجي المري
من امن العقوبة أساء الأدب مادام مافبه رادع كارثه.

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