جستنيه يثير جدلًا واسعًا بتعليقه على تعادل الاتحاد والشباب:" هناك من يهدم "

طلال الغامدي (صدى):
أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه جدلا واسعا بتعليقه على التعادل الإيجابي للاتحاد والشباب في البطولة العربية بهدفين لكل منهما.
وقال " جستنيه ":" حكم المباراة ادى المهمة كما ينبغي، وحكام تقنية الفار ماقصر بالمرة عال العال أدى المهمة كما ينبغي ".
وأضاف:" مخرج المباراة لوحده قصة ثانية، شكراً شكراً اتحادنا العربي لكرة القدم "، مشيرا:" للأسف هناك من يبني وهناك من يهدم ".
وكان التعادل الإيجابي خيم على مواجهة الاتحاد والشباب بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما في في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسجل رومارينيو داسيلفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 10 بالشوط الأول، فيما أحرز هدف التعادل للشباب عبر نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49.
وأحرز الهدف الثاني للشباب إيجور فيسكي في الدقيقة 79، بينما سجل الهدف الثاني للاتحاد غاري رودريغيز في الدقيقة 82.