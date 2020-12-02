فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

جدة (صدى):
وصل فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن المعتمرين سيقضون ثلاثة أيام فترة العزل الصحي الآمن.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين سيتوجهون بعد ذلك إلى الحرم المكي لأداء العمرة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 337 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 347,513 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5919 حالة وفاة.