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فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1276
فوج من معتمري باكستان يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

جدة (صدى):
وصل فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن المعتمرين سيقضون ثلاثة أيام فترة العزل الصحي الآمن.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المعتمرين سيتوجهون بعد ذلك إلى الحرم المكي لأداء العمرة.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن عن تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 337 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 347,513 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5919 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

تركي
للب
تركي
للب
abdul
ومالُو ؟ الثّرِسوم أصبح موضة / تقليد جديد حتي في الدول الغربية وأمركا بالذات . بل بعضهن لا يشبعن من الرجل إلّا بمشاركة إمرأة أخري معهن في نفس الرجل.
تركي
اطردوها من السعوديه هذه نجسه وتريد الفساد للسعوديه والسعوديات .قال تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. )
ناصر ناجي المري
من امن العقوبة أساء الأدب مادام مافبه رادع كارثه.

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