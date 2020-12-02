نواف السالم (صدى):
ترددت أنباء عن غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الهلال والفتح، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب "المتصدر"، مع مباراة أقل، في الوقت الذي يأتي فيه الفتح "رابعًا" بـ10 نقاط.
وتقام المباراة بين الهلال والفتح، في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة من مساء غدٍ الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.