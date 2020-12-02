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غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح

Time منذ 4 دقائق
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غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح

نواف السالم (صدى):
ترددت أنباء عن غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الهلال والفتح، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب "المتصدر"، مع مباراة أقل، في الوقت الذي يأتي فيه الفتح "رابعًا" بـ10 نقاط.

 

وتقام المباراة بين الهلال والفتح، في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة من مساء غدٍ الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

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أحدث التعليقات

أبو الليل
ياأخ اسعد .. تركي الحمد هذا يقود لواء العلمانية في بلادنا منذ زمن .. فلا أظن أن منهجه الواضح الفاضح بحاجة للشك او الاشتباه في مقاصده ..
أبو الليل
والله والله يكفينا علمنة .. العلمنة للأسف للأسف آخذه مسارها في حياة الكثير من العوام والبسطاء والدراويش قبل ما يدرون عن روسو وفولتير وأبرزها اليوم الفكرة العلمانية الشهيرة : أن حجاب المرأة المسلمة مسألة حرية شخصية لا علاقة لها بالحلال والحرام ..
ريح المسك
الهلال لم يهزم النصر وإنما الحكم والفار من منحا الهلال الفوز والجميع يعرف هذه الحقيقة
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..

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