بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتحاد والشباب بالبطولة العربية 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتحاد والشباب بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما في في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسجل رومارينيو داسيلفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 10 بالشوط الأول، فيما أحرز هدف التعادل للشباب عبر نجمه الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49.
سجل الهدف الثاني للشباب إيجور فيسكي في الدقيقة 79، بينما أحرز الهدف الثاني للاتحاد غاري رودريغيز في الدقيقة 82.
ومن المقرر أن مباراة الإياب بين الاتحاد والشباب في جدة ستكون في 4 يناير.