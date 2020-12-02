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بالفيديو..نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1535
بالفيديو..نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها.

وقالت الهيئة، من خلال مقطع فيديو توعوي، أنه عند شراء أو استخدام الدفايات الكهربائي، يجب التأكد أن الشبك لا يسمح بوصول إصبع الطفل إلى داخل المدفئة.

وشددت على ضرورة التأكد أن الكابل الكهربائي للمدفئة ثلاثي ويتصل مباشرة بالكهرباء، مضيفة " لا تقم بقطع الفيش في حال لم يكن ثلاثيًّا أو استبداله وهذا شيء مخالف وخطير ولا ينصح به ".

وتابعت : لا تستبدل السلك من الداخل بسلك آخر بغرض تطويله، ولا تحضر فنيًّا لتغيير السلك؛ حتى لا تخسر الضمان.

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أحدث التعليقات

أبو الليل
ياأخ اسعد .. تركي الحمد هذا يقود لواء العلمانية في بلادنا منذ زمن .. فلا أظن أن منهجه الواضح الفاضح بحاجة للشك او الاشتباه في مقاصده ..
أبو الليل
والله والله يكفينا علمنة .. العلمنة للأسف للأسف آخذه مسارها في حياة الكثير من العوام والبسطاء والدراويش قبل ما يدرون عن روسو وفولتير وأبرزها اليوم الفكرة العلمانية الشهيرة : أن حجاب المرأة المسلمة مسألة حرية شخصية لا علاقة لها بالحلال والحرام ..
ريح المسك
الهلال لم يهزم النصر وإنما الحكم والفار من منحا الهلال الفوز والجميع يعرف هذه الحقيقة
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..

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