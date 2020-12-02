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مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافز

Time منذ 33 دقيقة
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مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافز

الرياض (صدى):
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر تجاوز لأول مرة مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز.

وقال الجعويني: “انطلاقًا من إستراتيجية هدف نحو تمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد تجاوز ولأول مرة إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر؛ مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2011”.

وأشار تركي الجعويني إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيستمر في تطوير وتحسين البرامج.

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أحدث التعليقات

أبو الليل
ياأخ اسعد .. تركي الحمد هذا يقود لواء العلمانية في بلادنا منذ زمن .. فلا أظن أن منهجه الواضح الفاضح بحاجة للشك او الاشتباه في مقاصده ..
أبو الليل
والله والله يكفينا علمنة .. العلمنة للأسف للأسف آخذه مسارها في حياة الكثير من العوام والبسطاء والدراويش قبل ما يدرون عن روسو وفولتير وأبرزها اليوم الفكرة العلمانية الشهيرة : أن حجاب المرأة المسلمة مسألة حرية شخصية لا علاقة لها بالحلال والحرام ..
ريح المسك
الهلال لم يهزم النصر وإنما الحكم والفار من منحا الهلال الفوز والجميع يعرف هذه الحقيقة
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..

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