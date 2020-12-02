الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. " الصحة " توضح سر إطلاق حملة " عيونك تكفي " 

Time منذ ساعة
Views 1644
بالفيديو.. " الصحة " توضح سر إطلاق حملة " عيونك تكفي " 

الرياض (صدى):
قال مدير عام التوعية والتسويق في وزارة الصحة، أنس الحميد إن الهدف من حملة " عيونك تكفي " للتوعية بأهمية لبس الكمامة.

وأضاف " الحميد " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" حرصنا في رسالتنا التوعوية أن تكون بطريقة غير مألوفة "، مبينا:"  منذ 10 شهور نوعي الجميع عن فيروس كورونا لدرجة أنهم تشبعوا من المعلومة التوعوية ".

وأشار:" البعض قال إن وزارة الصحة أصبحت تغازلنا بعبارة " عيونك تكفي "، لافتا:" الهدف من الحملة  إيصال الرسالة التوعوية بطريقة جاذبة، لذا ركزنا على جانب الكمامة لأنها تعتبر الوسيلة الأقوى في مكافحة الفيروس المستجد ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو الليل
ياأخ اسعد .. تركي الحمد هذا يقود لواء العلمانية في بلادنا منذ زمن .. فلا أظن أن منهجه الواضح الفاضح بحاجة للشك او الاشتباه في مقاصده ..
أبو الليل
والله والله يكفينا علمنة .. العلمنة للأسف للأسف آخذه مسارها في حياة الكثير من العوام والبسطاء والدراويش قبل ما يدرون عن روسو وفولتير وأبرزها اليوم الفكرة العلمانية الشهيرة : أن حجاب المرأة المسلمة مسألة حرية شخصية لا علاقة لها بالحلال والحرام ..
ريح المسك
الهلال لم يهزم النصر وإنما الحكم والفار من منحا الهلال الفوز والجميع يعرف هذه الحقيقة
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..
أبو الليل
بالضبط .. هذه هي العلمانية بعينها وعلمها ..

أخر الأخبار

غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح
غياب حبيب الوطيان وعبدالله المعيوف عن لقاء الفتح
Time منذ 4 دقائق Views 1141
بالفيديو.. " الفوزان " يحذر من خيانة وغش ولي الأمر 
بالفيديو.. " الفوزان " يحذر من خيانة وغش ولي الأمر 
Time منذ 11 دقيقة Views 1091
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتحاد والشباب بالبطولة العربية 
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتحاد والشباب بالبطولة العربية 
Time منذ 21 دقيقة Views 1449
مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافز
مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافز
Time منذ 33 دقيقة Views 1405
بالفيديو..نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية
بالفيديو..نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية
Time منذ 43 دقيقة Views 1525
" حماية المستهلك " توضح أضرار الاحتطاب وتأثيره على السياحة
" حماية المستهلك " توضح أضرار الاحتطاب وتأثيره على السياحة
Time منذ 55 دقيقة Views 1327
راعية حلال ماينخاف عليها
راعية حلال ماينخاف عليها
Time منذ ساعة Views 463
الحذر من الافاعي والعقارب في المخيمات
الحذر من الافاعي والعقارب في المخيمات
Time منذ ساعة Views 402
الجلسة عندهم غير
الجلسة عندهم غير
Time منذ ساعة Views 393
بالفيديو..حكم من مات وترك مالًا ولم يحج
بالفيديو..حكم من مات وترك مالًا ولم يحج
Time منذ ساعة Views 1649