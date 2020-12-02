واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب:" كانت 4 سنوات رائعة نحاول أن نكملها وإلا سنراكم في 2024 ".
وكان ترامب أكد أنه سيستخدم حق النقض " فيتو " ، ضد قانون تفويض الدفاع الوطني ما لم يتم إلغاء الحماية الفيدرالية لشركات الإنترنت.
ويقصد الرئيس الأمريكي بإلغاء حماية شركات الإنترنت، المادة 230، كجزء من مشروع القانون.
ودعا ترامب في وقت سابق إلى إلغاء المادة 230، التي توفر حماية لمالكي أي "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة أطراف ثالثة.
ويمكن لإلغاء هذه المادة أن يغير بشكل أساسي كيفية عمل الإنترنت، وسبق أن وقع الرئيس على أمر تنفيذي يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل.