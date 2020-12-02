" يويفا " يدرس إجراء تعديلات فى دورى أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن إصلاح نظام دوري أبطال أوروبا، مع احتمال حدوث تغييرات واسعة في نظام دور المجموعات.
ويمكن النظام الجديد الأندية الـ32 في المسابقة من مواجهة عشرة منافسين مختلفين، وسيتأهل أفضل 16 فريقا، بحسب النقاط التي يحصدها كل فريق، إلى دور الستة عشر.
ويحل النظام الجديد محل النظام الحالي المكون من مجموعات، في كل مجموعة ثمانية فرق، حيث يلعب كل فريق ثلاث مباريات، على ملعبه، ومثلها خارجه.
وتعد المناقشات بشأن تغيير نظام بطولة النخبة للأندية الأوروبية، أمر ليس بجديد، لكن يويفا يفضل النظام السويسري في تحديد شكل البطولة، ومن الممكن تطبيق هذه التغييرات في البطولة بداية عام 2024.
ويشار إلى أن التغييرات لن تؤدي إلى زيادة عدد المباريات فقط، بل أيضا إلى مزيد من المواجهات بين الفرق الكبرى، وبالتالي إبعاد التهديد عن البطولة، المتمثل في دوري سوبر“منفصل، كما يمكن زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقاً.