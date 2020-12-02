وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية:" لن نحصل على لقاحات كافية لإيقاف كورونا قبل 3 إلى 6 أشهر ".
وكانت الصحة العالمية، قالت إن المقيمين في مناطق ينتشر فيها مرض فيروس كورونا المستجد يتعين أن يضعوا الكمامات في المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة.
وأشارت إلى أن المتواجدين في هذه الأماكن المغلقة الذين لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والتلاميذ فوق سن 12 عاما، يتعين عليهم وضع الكمامات حتى لو كانت هذه الأماكن جيدة التهوية.
وأصافت:" يتعين عليهم كذلك وضع الكمامات في الهواء الطلق إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي ".