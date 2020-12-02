مدرب آرسنال يطالب ببديل مؤقت للاعبين المصابين بارتجاج في الملعب

وكالات (صدى):
طالب مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بوجود بديل مؤقت للاعبين الذين يتعرضون لإصابات في الرأس مثل الارتجاح عندما يخضع اللاعب للعلاج في الملعب.
ويذكر أن المدافع ديفيد لويز سيغيب عن مواجهة الغد أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يواصل التعافي من إصابة تعرض لها بعد صدام بالرأس مع راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون يوم الأحد الماضي.
وقال أرتيتا : ”أنت بحاجة لدقيقتين أو خمس إضافية لفحص شخص ما، ربما نحن بحاجة للتفكير في ذلك، بعد خمس دقائق تحتاج لاتخاذ قرار بمشاركة بديل، اللاعب يريد الاستمرار في الملعب.
وأضاف : يجب على الطبيب التأكد من كافة الجوانب والاحتمالات للتأكد من سلامته وإمكانية استمراره في الملعب.
وتابع : ”إذا كان لدينا أي شك إضافي فإننا نمنحهم المزيد من الوقت إذا لزم الأمر، لكن لا يمكن الأداء بشكل جيد في كرة القدم لمدة عشر أو 15 دقيقة بعشرة لاعبين“.
وكان آرسنال قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق للسماح للويز باللعب لكن النادي دافع عن القرار بالقول: ”تم مراعاة كافة البروتوكولات الصحية“ مع اللاعب الذي لم يظهر أي علامات على وجود ارتجاج في المخ.