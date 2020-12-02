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الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية لمدة 3 أيام

Time منذ 19 دقيقة
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الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية لمدة 3 أيام

محمد بن طحيطح (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم الجمعة 1442/4/19هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/21هـ , وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ) , وستكون أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة وأيضا تتأثر منطقة ( الجوف ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

.M.
الله يشفي زوجها ويسعدهم اللهم آمين يارب العالمين
برق امصحا
والله انه مدرب عالمي وفاهم ..لكن طاح في معاقين....الله يا حظه طاح في هؤلاء الخبلاااان فلوووس بس....
عزوز
الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع اموات المسلمين
.M.
الماء الدافئ وليس الساخن😆🤣 لو انه ساخن مات الإنسان
شاهد
محمد نور يـدهـن ســير ماجد بالفلوس.... ونادي الجاليات يهدر الملايـين ولم يكرمو لاعبهم ماجد بمبلغ على الأقل يتزوج منه خلّــوه يشحث أما المديح فحطّوه في السما السابعه وهوا محتاج فلوووس بدل بديح....

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