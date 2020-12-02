رد قوي من " بن شرقي " على ميدو بشأن رحيله عن الزمالك

وكالات (صدى):
رد أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك، على التصريحات التي أطلقها أحمد حسام " ميدو "، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عبر برنامجه التلفزيوني، والتي أكد خلالها طلب اللاعب المغربي الرحيل عن النادي الأبيض.
وأضاف ميدو:" يوجد لاعبون داخل غرفة ملابس الزمالك " لازم يتعلموا الأدب "، عندما يكون هناك لاعب يأتي قبل مباراة مهمة بـ48 ساعة ويأتي بوكيله ويطالب بالرحيل وعقده متبق فيه موسمان، هذا شيء غير جيد ".
ولفت:" أشرف بنشرقي لاعب مهم جدا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك وكان يطالب بالرحيل وهذا كلام غير مقبول "، مبينا:" أتمنَّي أن أكون على خطأ وألا يرحل بن شرقي عن الزمالك، ولكنِّي متأكد مليون في المائة من الخبر الذي أعلنت عنه، ومِن حق وكيله النفي دفاعا عن اللاعب، وإذا كان يمتلك دليلا عكس كلامي فأتمنَّي أن يُظهره ".
ونشر بن شرقي آية من سورة " الحجرات ":" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "، لنفي ما قاله " ميدو ".
وكان الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.