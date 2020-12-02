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الكشف عن متطلبات دول العالم لاستقبال السعوديين بعد رفع قيود السفر

Time منذ 24 دقيقة
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الكشف عن متطلبات دول العالم لاستقبال السعوديين بعد رفع قيود السفر

الرياض (صدى):
ترغب عدة دول في العالم  في رفع الحجر تدريجياً، وسط بوادر انحسار الموجة الثانية لوباء كوفيد-19 وبالتوازي مع انخفاض حصيلة الوفيات اليومية في أوروبا، والولايات المتحدة نفسها في عزلة دبلوماسية نتيجة الأزمة الصحية.

وانطلقت عملية رفع الحجر في بعض الدول الأوروبية  مع الحرص على احترام الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي المطلوب.

وفي المملكة،  يترقب الجميع قرارات رفع القيود على السفر للخارج والمنتظر إعلانها لاحقاً، حيث تتنوع الدول في العالم التي رفعت الحظر وتتطلب تحليلاً صحياً قبل القدوم، ودول أخرى لا تطلب تحليلاً، ودول ثالثة تمنع القدوم.

ونستعرض قائمةً الدول ومتطلباتها وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.. أولاً: الدول التي رفعت الحظر ويلزم لدخولها فحص مخبري (PCR)، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، أوكرانيا، صربيا، ألبانيا، البوسنة، كوسوفو، مقدونيا، مالطا، قبرص،  مصر، غانا، المغرب، كينيا،السودان وغيرها من الدول.

وعن الدول التي تطلب حجراً صحياً جزئياً وفحصاً مخبرياً: تايلند، سنغافوره، ماليزيا، كرواتيا، بيلاروسيا، أيرلندا، أوزباكستان، الجبل الأسود، موريشيوس، سيشل، كمبوديا، وغيرها من الدول.

وحول الدول التي يوجد لديها متطلبات الحجر الصحي الكامل عند الوصول: أنغولا، زامبيا، رواندا، بوروندي، الصين.

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أحدث التعليقات

.M.
الله يشفي زوجها ويسعدهم اللهم آمين يارب العالمين
برق امصحا
والله انه مدرب عالمي وفاهم ..لكن طاح في معاقين....الله يا حظه طاح في هؤلاء الخبلاااان فلوووس بس....
عزوز
الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع اموات المسلمين
.M.
الماء الدافئ وليس الساخن😆🤣 لو انه ساخن مات الإنسان
شاهد
محمد نور يـدهـن ســير ماجد بالفلوس.... ونادي الجاليات يهدر الملايـين ولم يكرمو لاعبهم ماجد بمبلغ على الأقل يتزوج منه خلّــوه يشحث أما المديح فحطّوه في السما السابعه وهوا محتاج فلوووس بدل بديح....

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