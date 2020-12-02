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إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 100 ألف ريال

Time منذ 56 دقيقة
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إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 100 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ نواف بن محمد بن ناصر الشريف.

وانتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص والمتمثل في نشاط (الإدارة).

وجاء ذلك عن طريق إنشاء صندوق استثمار عقاري مقابل اشتراكات نقدية تحول أو تودع في حساب بنكي عائد لمؤسسة يمتلكها المدان (مؤسسة مجموعة محمد الشريف للتطوير والاستثمار العقاري)، وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر الهاتف لغرض التسويق للاشتراك في الصندوق.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

كما تضمن فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

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أحدث التعليقات

.M.
الله يشفي زوجها ويسعدهم اللهم آمين يارب العالمين
برق امصحا
والله انه مدرب عالمي وفاهم ..لكن طاح في معاقين....الله يا حظه طاح في هؤلاء الخبلاااان فلوووس بس....
عزوز
الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع اموات المسلمين
.M.
الماء الدافئ وليس الساخن😆🤣 لو انه ساخن مات الإنسان
شاهد
محمد نور يـدهـن ســير ماجد بالفلوس.... ونادي الجاليات يهدر الملايـين ولم يكرمو لاعبهم ماجد بمبلغ على الأقل يتزوج منه خلّــوه يشحث أما المديح فحطّوه في السما السابعه وهوا محتاج فلوووس بدل بديح....

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