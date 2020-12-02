الأعداد السابقة للصحيفة

" الزكاة " توضح شروط خصم ضريبة المدخلات

Time منذ ساعة
Views 1548
" الزكاة " توضح شروط خصم ضريبة المدخلات

حمود العنزي (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط خصم ضريبة المدخلات، وجاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " الزكاة والدخل ":" أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة ويحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل ".

وأشارت:" يمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

.M.
الله يشفي زوجها ويسعدهم اللهم آمين يارب العالمين
برق امصحا
والله انه مدرب عالمي وفاهم ..لكن طاح في معاقين....الله يا حظه طاح في هؤلاء الخبلاااان فلوووس بس....
عزوز
الله يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع اموات المسلمين
.M.
الماء الدافئ وليس الساخن😆🤣 لو انه ساخن مات الإنسان
شاهد
محمد نور يـدهـن ســير ماجد بالفلوس.... ونادي الجاليات يهدر الملايـين ولم يكرمو لاعبهم ماجد بمبلغ على الأقل يتزوج منه خلّــوه يشحث أما المديح فحطّوه في السما السابعه وهوا محتاج فلوووس بدل بديح....

أخر الأخبار

الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية لمدة 3 أيام
الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول أمطار رعدية لمدة 3 أيام
Time منذ 18 دقيقة Views 1428
الكشف عن متطلبات دول العالم لاستقبال السعوديين بعد رفع قيود السفر
الكشف عن متطلبات دول العالم لاستقبال السعوديين بعد رفع قيود السفر
Time منذ 24 دقيقة Views 1454
اندلاع حريق في مستودع للأسفنج والأثات بنجران
اندلاع حريق في مستودع للأسفنج والأثات بنجران
Time منذ 34 دقيقة Views 1324
"الخطوط السعودية" تحسم الجدل حول وجود خصومات لموظفي الصحة 
"الخطوط السعودية" تحسم الجدل حول وجود خصومات لموظفي الصحة 
Time منذ 48 دقيقة Views 1665
إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 100 ألف ريال
إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 100 ألف ريال
Time منذ 56 دقيقة Views 1406
عامل بنشر كاد ان يتوفى امام زوجته
عامل بنشر كاد ان يتوفى امام زوجته
Time منذ 58 دقيقة Views 516
غرقت سيارته وسط البحر !
غرقت سيارته وسط البحر !
Time منذ 58 دقيقة Views 401
" الزكاة " توضح شروط خصم ضريبة المدخلات
" الزكاة " توضح شروط خصم ضريبة المدخلات
Time منذ ساعة Views 1548
خطوات بسيطة للتخلص من دهون الوجه
خطوات بسيطة للتخلص من دهون الوجه
Time منذ ساعة Views 1289
إدارة النصر تهدد "حمدالله" بخصم جزء من عقده مع الفريق
إدارة النصر تهدد "حمدالله" بخصم جزء من عقده مع الفريق
Time منذ ساعة Views 2696