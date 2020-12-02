الأعداد السابقة للصحيفة

" العدل " تعلن المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائفها

Time منذ 22 دقيقة
Views 1273
" العدل " تعلن المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائفها

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بالمرتبة الثامنة للمسابقة الوظيفية لعام 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط : هنــــــــــا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مغرد
والله اني قلت قلت الهياط ما ينفع معه إلا العدس راكب حصان ويها يط هههههههههههههههه كثر بالعدس تراه زين
ابو محمد
لماذا لم ينشر تعليقي هل هناك مخالفه
مغرد
السحر ما يفكه الا سا حر خذ الكلام الا كيد
مغرد
والله المفروض كلامك صدق
مغرد
من قال لك ذلك من جولي شيك

أخر الأخبار

بالفيديو.. استشارية تكشف سبب زيادة عدد المصابين بالربو في الفترة الأخيرة
بالفيديو.. استشارية تكشف سبب زيادة عدد المصابين بالربو في الفترة الأخيرة
Time منذ 6 دقائق Views 1150
" العدل " تعلن المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائفها
" العدل " تعلن المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائفها
Time منذ 22 دقيقة Views 1273
إطلاق جاكوار F-Pace SVR موديل 2021 بمميزات جديدة
إطلاق جاكوار F-Pace SVR موديل 2021 بمميزات جديدة
Time منذ 32 دقيقة Views 1161
ماتدري مين الغلطان فيهم
ماتدري مين الغلطان فيهم
Time منذ 33 دقيقة Views 271
العجوز على النية
العجوز على النية
Time منذ 33 دقيقة Views 257
تهور مراهق ينتهي بكارثة
تهور مراهق ينتهي بكارثة
Time منذ 34 دقيقة Views 266
صورة نادرة للأميرين فيصل و خالد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود
صورة نادرة للأميرين فيصل و خالد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود
Time منذ 40 دقيقة Views 1507
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1500
"الجوازات" توضح آلية استقبال العاملات المنزليات
"الجوازات" توضح آلية استقبال العاملات المنزليات
Time منذ ساعة Views 1618
ماجد عبد الله يكشف عن رأيه في نجم الاتحاد المعتزل محمد نور
ماجد عبد الله يكشف عن رأيه في نجم الاتحاد المعتزل محمد نور
Time منذ ساعة Views 1849