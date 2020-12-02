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" العدل " تعلن المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائفها
منذ 22 دقيقة
1273
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل المدعوين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بالمرتبة الثامنة للمسابقة الوظيفية لعام 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط :
هنــــــــــا
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أحدث التعليقات
مغرد
والله اني قلت قلت الهياط ما ينفع معه إلا العدس راكب حصان ويها يط هههههههههههههههه كثر بالعدس تراه زين
ابو محمد
لماذا لم ينشر تعليقي هل هناك مخالفه
مغرد
السحر ما يفكه الا سا حر خذ الكلام الا كيد
مغرد
والله المفروض كلامك صدق
مغرد
من قال لك ذلك من جولي شيك
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