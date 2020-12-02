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إيقاف حسين الشحات مباراتين في دوري أبطال إفريقيا 

Time منذ ساعتين
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إيقاف حسين الشحات مباراتين في دوري أبطال إفريقيا 

وكالات (صدى):
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " نادي الأهلي  المصري، في خطاب رسمي بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق، مباراتين، نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح الأهلي أن كاف ذكر في خطابه أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتباراً من بداية النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقررة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 2-1.

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أحدث التعليقات

مغرد
والله اني قلت قلت الهياط ما ينفع معه إلا العدس راكب حصان ويها يط هههههههههههههههه كثر بالعدس تراه زين
ابو محمد
لماذا لم ينشر تعليقي هل هناك مخالفه
مغرد
السحر ما يفكه الا سا حر خذ الكلام الا كيد
مغرد
والله المفروض كلامك صدق
مغرد
من قال لك ذلك من جولي شيك

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