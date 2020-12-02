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محمد آل فتيل يقترب من العودة إلى الأهلي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1263
محمد آل فتيل يقترب من العودة إلى الأهلي

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، على اقتراب المدافع محمد آل فتيل من دخول تدريبات فريق الأهلي الجماعية في حال تجاوزه الاختبارات الطبية للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

ويأتي ذلك بعد إنهائه برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها وشُخصت على أنها تمزق عضلي؛ حيث كان قد بدأ اليومين الماضيين في البرنامج التأهيلي المعدّ له تمهيداً للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية اليومين المقبلين.

وأشارت التقارير، إلى أن تظل مشاركة مدافع الأهلي في المباريات مرهونة بمدى جاهزيته اللياقية والفنية؛ فيما سيخوض الفريق في شهر ديسمبر 4 مباريات في الدوري السعودي أمام ضمك والنصر والفتح والرائد، ومباراة واحدة في كأس الملك أمام العين.

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

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