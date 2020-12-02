الأعداد السابقة للصحيفة

«بايونتك»: 2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء

Time منذ 51 دقيقة
Views 1360
«بايونتك»: 2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء

وكالات (صدى):
كشفت شركة بايونتك، اليوم الأربعاء، إن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة فايزر سيجري البدء بتوزيعه في بريطانيا خلال يومين، بينما قال مسؤول بالشركة إن الباحثين لم يلحظوا أي مخاطر للقاح خلال التجارب الأخيرة.

وصرح المسؤول، أن "2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء"، مضيفًا أن اللقاح: "سيحصل على موافقة أوروبية وأميركية منتصف ديسمبر"؛ معددا مزايا اللقاح وأبرزها إمكانية إنتاج الملايين منه.

وأكد مسؤول الشركة، أن المستهدف هو إنتاج أكثر من 1.3 مليار جرعة في عام 2021 من اللقاح، لافتًا إلى أن اللقاح المشترك مع فايزر يولد استجابة مناعية قوية ضد كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

أخر الأخبار

«التجارة» تعلن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
«التجارة» تعلن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
Time منذ 6 دقائق Views 1136
إعلامي يحسم الجدل بشأن ضم الهلال لـ "إريكسين"
إعلامي يحسم الجدل بشأن ضم الهلال لـ "إريكسين"
Time منذ 11 دقيقة Views 1221
«الصحة»: تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1304
"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام
"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة على مدار ثلاثة أيام
Time منذ 16 دقيقة Views 1252
محمد آل فتيل يقترب من العودة إلى الأهلي
محمد آل فتيل يقترب من العودة إلى الأهلي
Time منذ 21 دقيقة Views 1262
صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك سلمان قبل تولي الحكم في أجواء ربيعية بالرياض
صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك سلمان قبل تولي الحكم في أجواء ربيعية بالرياض
Time منذ 26 دقيقة Views 1562
أحدث مقابلة لـ "بلقيس" تثير السخرية والانتقادات
أحدث مقابلة لـ "بلقيس" تثير السخرية والانتقادات
Time منذ 31 دقيقة Views 318
اشتباه في تسرب غاز وإخلاء المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول بالشرقية
اشتباه في تسرب غاز وإخلاء المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول بالشرقية
Time منذ 36 دقيقة Views 1337
بالفيديو.. مشهد صادم لسيارة تسحب طفلة تحت عجلاتها
بالفيديو.. مشهد صادم لسيارة تسحب طفلة تحت عجلاتها
Time منذ 41 دقيقة Views 261
"الزكاة والدخل" تعلن عن وظائف شاغرة
"الزكاة والدخل" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1436