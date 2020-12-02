«بايونتك»: 2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء

وكالات (صدى):
كشفت شركة بايونتك، اليوم الأربعاء، إن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة فايزر سيجري البدء بتوزيعه في بريطانيا خلال يومين، بينما قال مسؤول بالشركة إن الباحثين لم يلحظوا أي مخاطر للقاح خلال التجارب الأخيرة.
وصرح المسؤول، أن "2% من الخاضعين لتجارب اللقاح عانوا من صداع خفيف وإعياء"، مضيفًا أن اللقاح: "سيحصل على موافقة أوروبية وأميركية منتصف ديسمبر"؛ معددا مزايا اللقاح وأبرزها إمكانية إنتاج الملايين منه.
وأكد مسؤول الشركة، أن المستهدف هو إنتاج أكثر من 1.3 مليار جرعة في عام 2021 من اللقاح، لافتًا إلى أن اللقاح المشترك مع فايزر يولد استجابة مناعية قوية ضد كورونا.