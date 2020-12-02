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ميسي غاضب بشدة من مدرب برشلونة

Time منذ ساعة
Views 1588
ميسي غاضب بشدة من مدرب برشلونة

وكالات (صدى):
قرر مدرب برشلونة رونالد كومان، إراحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدم خوضه لقاء الفريق أمام فرينكفاروزي المجري، في الجولة الخامسة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وكان ميسي قد غاب عن اللقاء السابق، الذي جمع برشلونة بدينامو كييف الأوكراني، بالجولة الرابعة، والذي فاز به الفريق الكتالوني برباعية نظيفة، فيما أكدت تقارير أن ميسي غاضب بشدة من قرار كومان باستبعاده للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال.

وأشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني يرى بأن هذا الشيء غريب عليه، خاصة أنه لم يسبق له في مسيرته الغياب عن مباراتين لبرشلونة بدوري الأبطال بدون أي استثناء، بينما حاول كومان في المؤتمر الصحفي بالأمس، احتواء غضب النجم الأرجنتيني، خاصة أن ليو يريد زيادة حصيلته التهديفية بدوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

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