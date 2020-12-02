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بالفيديو.. "الزعاق": غداً أول مواسم الشتاء الفعلي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الزعاق": غداً أول مواسم الشتاء الفعلي

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بدء موسم المربعانية غداً الخميس .

وأكد " الزعاق " في فيديو له على حسابه الرسمي في " تويتر " أن اليوم آخر الوسم وغداً الخميس أول المربعانية وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً .

وأشار أن مدة الـ 90يوم التي يكون فيها الشتاء قارس هي (المربعانية والشبط وأول العقارب).

وأضاف أن أمطار المربعانية تعتبر وسمية حتى تنتصف وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

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