وظيفة إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة المقاولين، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك للمسمى الوظيفي "مساعد إداري أول Sr Assistant".
وأوضحت الهيئة، أن المؤهلات والخبرات المطلوبة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين فى المجال، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــــــــــا .