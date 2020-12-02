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وظيفة إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

Time منذ ساعة
Views 1491
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة المقاولين، اليوم الأربعاء، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك للمسمى الوظيفي "مساعد إداري أول Sr Assistant".

وأوضحت الهيئة، أن المؤهلات والخبرات المطلوبة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين فى المجال، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

كان زمان
هذا معتوه ...
ابو عمار
ولماذا يستعمل الغاز في المبنى الاداري ؟ المفروض يستعمل افران كهربائيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه

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