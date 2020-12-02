نور الدين امرابط ينهي علاقته بالنصر

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن النجم المغربي نور الدين أمرابط، قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2021".
وقالت التقارير، أن امرابط أخبر مجلس إدارة النصر، اللاعب المغربي، بعدم الاعتماد عليه في الفترة القادمة، وضرورة البحث عن نادي جديد، للانتقال إليه، كما أن مسئولي العالمي، يتفاوضون مع أكثر من لاعب أجنبي، لقيده في قائمة الفريق، بدلًا من أمرابط.
ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، كان قد انضم إلى نادي النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي.