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نور الدين امرابط ينهي علاقته بالنصر

Time منذ 54 دقيقة
Views 2980
نور الدين امرابط ينهي علاقته بالنصر

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن النجم المغربي نور الدين أمرابط، قرر الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2021".

وقالت التقارير، أن امرابط أخبر مجلس إدارة النصر، اللاعب المغربي، بعدم الاعتماد عليه في الفترة القادمة، وضرورة البحث عن نادي جديد، للانتقال إليه، كما أن مسئولي العالمي، يتفاوضون مع أكثر من لاعب أجنبي، لقيده في قائمة الفريق، بدلًا من أمرابط.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، كان قد انضم إلى نادي النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على الحوثه وايران المجوسيه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من عمروهاا وعمّروهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دراساتكم متعارضه .. .. لكن باالتأكيد لها اضرار عقليه ونفسيه ،، ويالهاا من وسوسة لا مبرر لهاا ، على فراغ ..
ابو عمار
اوكي

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