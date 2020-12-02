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بالفيديو.. كبير العائلة اليمنية التي تعرضت لقصف حوثي يكشف لحظات مرعبة من المجزرة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1295
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بالفيديو.. كبير العائلة اليمنية التي تعرضت لقصف حوثي يكشف لحظات مرعبة من المجزرة

فهمي محمد (صدى):
كشف كبير العائلة اليمنية التي قتلت القذائف الحوثية 12 من نسائها وأطفالها تفاصيل اللحظات المرعبة عن المجزرة .

وروى الحاج محمد عمر شريفي ما حدث جراء القذائف الحوثية بالدريهمي في الحديدة ، مؤكداً في فيديو نشره الإعلام التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني ، أن الأطفال كانوا يجلسون بوداعة أمام شاشة التلفاز عندما باغتتهم القذيفة الحوثية .

وأضاف أن وجود الأطفال والنساء في مساحة متقاربة من المنزل تسبب في سقوط هذا العدد من الضحايا ، ومن الجرحى من فقد أطرافه ، كما تعرض آخرون لجروح غائرة في رقبته وأناء متفرقة بالجسد ، وفقاً للعربية .

وراح ضحية المأساة 12 من النساء والأطفال وجميعهم من عائلة واحدة على منزل في القازة بالدريهمي ، ولا زال المصابون بالجروح الخطرة في المستشفى .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على الحوثه وايران المجوسيه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من عمروهاا وعمّروهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دراساتكم متعارضه .. .. لكن باالتأكيد لها اضرار عقليه ونفسيه ،، ويالهاا من وسوسة لا مبرر لهاا ، على فراغ ..
ابو عمار
اوكي

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