بالفيديو.. كبير العائلة اليمنية التي تعرضت لقصف حوثي يكشف لحظات مرعبة من المجزرة

فهمي محمد (صدى):
كشف كبير العائلة اليمنية التي قتلت القذائف الحوثية 12 من نسائها وأطفالها تفاصيل اللحظات المرعبة عن المجزرة .
وروى الحاج محمد عمر شريفي ما حدث جراء القذائف الحوثية بالدريهمي في الحديدة ، مؤكداً في فيديو نشره الإعلام التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني ، أن الأطفال كانوا يجلسون بوداعة أمام شاشة التلفاز عندما باغتتهم القذيفة الحوثية .
وأضاف أن وجود الأطفال والنساء في مساحة متقاربة من المنزل تسبب في سقوط هذا العدد من الضحايا ، ومن الجرحى من فقد أطرافه ، كما تعرض آخرون لجروح غائرة في رقبته وأناء متفرقة بالجسد ، وفقاً للعربية .
وراح ضحية المأساة 12 من النساء والأطفال وجميعهم من عائلة واحدة على منزل في القازة بالدريهمي ، ولا زال المصابون بالجروح الخطرة في المستشفى .