رونالدو يكشف سر الساعتين في يد النجم الراحل مارادونا

وكالات (صدى):
كشف النجم البرازيلي رونالدو عن سر ارتداء النجم الأرجنتيني الراحل رونالدو ساعتين في يده .
وقال " رونالدو " في مؤتمر صحفي له تحدث فيه عن صفات " مارادونا " الطيبة أنه سيظل ممتناً للإلهام الذي منحه له .
وأشار أن ابنة ماراونا أهدته تلك الساعتين ، وأنه كان يتناول العشاء مع النجم الأرجنتيني في مدريد وسأله عنهما ، فأكد له هذه المعلومة وأنه لم يخلعهما من يديه من وقت أهدتها له .
وأضاف أنه فوجئ بمارادونا يخلع واحدة منهما ويهديها له ، وقال : في بادئ الأمر رفضت ، إلا أنه أصر وغضب ، فلم يكن أمامي خيار آخر ، وأصبحت أغلى تذكار لدى .