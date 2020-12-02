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رونالدو يكشف سر الساعتين في يد النجم الراحل مارادونا

Time منذ ساعة
Views 2063
رونالدو يكشف سر الساعتين في يد النجم الراحل مارادونا

وكالات (صدى):
كشف النجم البرازيلي رونالدو عن سر ارتداء النجم الأرجنتيني الراحل رونالدو ساعتين في يده .

وقال " رونالدو " في مؤتمر صحفي له تحدث فيه عن صفات " مارادونا " الطيبة أنه سيظل ممتناً للإلهام الذي منحه له .

وأشار أن ابنة ماراونا أهدته تلك الساعتين ، وأنه كان يتناول العشاء مع النجم الأرجنتيني في مدريد وسأله عنهما ، فأكد له هذه المعلومة وأنه لم يخلعهما من يديه من وقت أهدتها له .

وأضاف أنه فوجئ بمارادونا يخلع واحدة منهما ويهديها له ، وقال : في بادئ الأمر رفضت ، إلا أنه أصر وغضب ، فلم يكن أمامي خيار آخر ، وأصبحت أغلى تذكار لدى .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله على الحوثه وايران المجوسيه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من عمروهاا وعمّروهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
دراساتكم متعارضه .. .. لكن باالتأكيد لها اضرار عقليه ونفسيه ،، ويالهاا من وسوسة لا مبرر لهاا ، على فراغ ..
ابو عمار
اوكي

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