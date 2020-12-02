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مواطن يتخلى عن وظيفته لدعم زوجته في مطعمها

Time منذ ساعة
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مواطن يتخلى عن وظيفته لدعم زوجته في مطعمها

جازان (صدى):
تخلى مواطن شاب في منطقة جازان، عن وظيفته؛ ليساعد زوجته في تحقيق حلمها في فتح مشروع تجاري، والمشاركة في إنشائه وإدارته، ليصبح بعد ذلك مصدراً لدخلهما وقضاء وقتهما فيه.

وأكدت الزوجة، أن البداية كانت فيها من الصِعاب، ومثل ما يُقال: يولد النجاح من رحم معاناة، حيث كانت تعاني من فراغ لأسباب وظروف خاصة لم تستطع بسببها استكمال دراستها، مضيفة: "قدمت اقتراحا لزوجي بفتح مطعم خاص بنا، والعمل فيه سوياً، فكان لزوجي الفضل بعد الله في دعمي".

وتابعت متحدثة عن زوجها: "قام بترك العمل والتفرغ للفكرة والمشروع، حتى أصبح هذا المطعم موجودا على أرض الواقع"، فيما قال الزوج أنه أراد أن يدعمها في هذا المشروع بكل ما يستطيع حتى تحقق حلمها، مبينا أن من الأمور التي دعمها في تحقيق حلمها باستقالته من عمله في القطاع الخاص والذي كان يعمل فيه منذ 13 عاما، بحسب موقع" العربية. نت".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دائما ما تفوز الحقيقة وينتصر الحق لا محالة على الظلم وأوليائه وإن لم يرفع الضرر عن المظلوم
🚴‍♀️
هذا حريق بكشك السيد كشري... امبارح نسي البوتقاز شغال وهو يطبخ البليله
د محمد ماجد بخش
لقد راهنت على الثقل الفراغي للكتلة الذرية 20 عاما وها هم الروس يزيلون العثرة العلمية بإدخال نصف القطر الذري أساسا مرافقا للعدد الذري في تمثيل عدد مندليف الجديد كما أطلقوا عليه، وهو بدوره يحدد الثقل الفراغي بناءا على إمكانية المجموع المحدد للفراغ في تمثيل درجات الثقل أو الارتباط كذلك تمثيل درجة الثبات المغناطيسي.
الفاتح
الاسيويه ياالذايدي معروف من شراها لكم وتعرفه عندما يتم التخصيص والدليل رئيسكم من وين جاء اومن جابه20 سنه وانتم تبكون تريدون تلحقون بمن راح للعالميه واليوم تسخرون منه حلمكم على انفسكم ننسيت يوم دخل ابن سعيد رحمه الله العنايه المركزه من ملعب جده نسيتو استقالة محمد الفيصل من الملعب والايام جايه وذكرك بهاء,,,
ابوراكان٣١٣٢
والله عيونك انت الحزينة

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