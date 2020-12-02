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"عيون الحجاز للتجارة والمقاولات" توفر 98 وظيفة شاغرة

Time منذ ساعة
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"عيون الحجاز للتجارة والمقاولات" توفر 98 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة عيون الحجاز للتجارة والمقاولات المحدودة عن توفر 98 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات للمواطنين والمواطنات .

وأوضحت الشركة الوظائف المطلوبة وهي : مساعد فني ، فني صحة وبيئة ، سائق معدات ، مندوب مشتريات ، مراقب حركة مخزون ، فني حاسب آلي ومدخل بيانات صيانة ، رسام أتوكاد ومدخل بيانات هندسية ، مراقب تكييف ، مشرف صيانة ، مراقب عهد ، مراقب إدارة مستودعات ، مراقب صيانة الصالة ، مراقب أمن صناعي ، وغيرها من الوظائف .

وأكدت إدارة الشركة أن الوظائف متاحة بدءً من اليوم الأربعاء 17 / 4 / 1442 هـ الموافق 2/ 12 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دائما ما تفوز الحقيقة وينتصر الحق لا محالة على الظلم وأوليائه وإن لم يرفع الضرر عن المظلوم
🚴‍♀️
هذا حريق بكشك السيد كشري... امبارح نسي البوتقاز شغال وهو يطبخ البليله
د محمد ماجد بخش
لقد راهنت على الثقل الفراغي للكتلة الذرية 20 عاما وها هم الروس يزيلون العثرة العلمية بإدخال نصف القطر الذري أساسا مرافقا للعدد الذري في تمثيل عدد مندليف الجديد كما أطلقوا عليه، وهو بدوره يحدد الثقل الفراغي بناءا على إمكانية المجموع المحدد للفراغ في تمثيل درجات الثقل أو الارتباط كذلك تمثيل درجة الثبات المغناطيسي.
الفاتح
الاسيويه ياالذايدي معروف من شراها لكم وتعرفه عندما يتم التخصيص والدليل رئيسكم من وين جاء اومن جابه20 سنه وانتم تبكون تريدون تلحقون بمن راح للعالميه واليوم تسخرون منه حلمكم على انفسكم ننسيت يوم دخل ابن سعيد رحمه الله العنايه المركزه من ملعب جده نسيتو استقالة محمد الفيصل من الملعب والايام جايه وذكرك بهاء,,,
ابوراكان٣١٣٢
والله عيونك انت الحزينة

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