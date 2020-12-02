"عيون الحجاز للتجارة والمقاولات" توفر 98 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة عيون الحجاز للتجارة والمقاولات المحدودة عن توفر 98 وظيفة شاغرة في عدة تخصصات للمواطنين والمواطنات .
وأوضحت الشركة الوظائف المطلوبة وهي : مساعد فني ، فني صحة وبيئة ، سائق معدات ، مندوب مشتريات ، مراقب حركة مخزون ، فني حاسب آلي ومدخل بيانات صيانة ، رسام أتوكاد ومدخل بيانات هندسية ، مراقب تكييف ، مشرف صيانة ، مراقب عهد ، مراقب إدارة مستودعات ، مراقب صيانة الصالة ، مراقب أمن صناعي ، وغيرها من الوظائف .
وأكدت إدارة الشركة أن الوظائف متاحة بدءً من اليوم الأربعاء 17 / 4 / 1442 هـ الموافق 2/ 12 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــــــا .