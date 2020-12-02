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وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

Time منذ 57 دقيقة
Views 1470
وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى "أخصائي أبحاث أول" .

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وتوثيق جميع مراحل البحث والتطوير، وأرشفة جميع الوثائق بشكل مناسب.

وأوضحت هيئة التخصصات الصحية، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الشيخ العلامة صالح الفوزان: “العلمانية كفر، والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة، وجعل الدين في المساجد فقط وأما في الحكم والمعاملات فليس للدين دخل ، هذه هي العلمانية: فصل الدين عن الدولة، والذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط فهذا لا شك أنه كفر وإلحاد، أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد هذا يعتبر عاصياً ولا يعتبر علمانياً هذا يعتبر من العصاة.”اهـ [فتوى مفرغة] و قال في موضع آخر : “العلمانية إلحاد لأنها فصل للدين عن الدولة ، هذه هي العلمانية: فصل للدين عن الدولة، وهذا إلحاد، لأن الدين جاء بالسياسة وبالعبادة وبالشرع، ففصل أحدهما عن الآخر إلحاد في دين الله، يقولون: السياسة ليس عليها حلال ولا حرام فافعل ما تشاء والدين إنما هو في المساجد وللأفراد فما نتدخل فيهم، خلوهم في المساجد لا تدخلون فيهم، وأما السياسة فأهل المساجد لا يتدخلون فيها، هذا معنى كلامهم أن أهل الدين لا يدخلون في السياسة، وأهل السياسة لا يدخلون في الدين، وهذا تفريق لما جمع الله سبحانه، فلا قوام للعباد ولا صلاح للعباد إلا بصلاح السياسة وصلاح الدين جميعاً، نعم.”اهـ [فتوى مفرغة]
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
🚴‍♀️
لا تسيييبوه حتى بالسوط تجلدوه... وبالهباله تسسبوه... ويا مرحبن بالمطرت هطلت على خد المكلفت وهي ترعى الغنم ..فجتمعت الماء والخضرة والوجه الحسن
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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