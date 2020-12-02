وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى "أخصائي أبحاث أول" .
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وتوثيق جميع مراحل البحث والتطوير، وأرشفة جميع الوثائق بشكل مناسب.
وأوضحت هيئة التخصصات الصحية، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــــا .