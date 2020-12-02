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تراجع أسعار النفط

Time منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، متأثرة بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أو 0.9%، عند 47.01 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1%، عند 44.09 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات الصناعة من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقع المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» نحو نصف هذه الكمية.

وجاء التراجع أيضا بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون، في مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط العام المقبل إلى يوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الشيخ العلامة صالح الفوزان: “العلمانية كفر، والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة، وجعل الدين في المساجد فقط وأما في الحكم والمعاملات فليس للدين دخل ، هذه هي العلمانية: فصل الدين عن الدولة، والذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط فهذا لا شك أنه كفر وإلحاد، أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد هذا يعتبر عاصياً ولا يعتبر علمانياً هذا يعتبر من العصاة.”اهـ [فتوى مفرغة] و قال في موضع آخر : “العلمانية إلحاد لأنها فصل للدين عن الدولة ، هذه هي العلمانية: فصل للدين عن الدولة، وهذا إلحاد، لأن الدين جاء بالسياسة وبالعبادة وبالشرع، ففصل أحدهما عن الآخر إلحاد في دين الله، يقولون: السياسة ليس عليها حلال ولا حرام فافعل ما تشاء والدين إنما هو في المساجد وللأفراد فما نتدخل فيهم، خلوهم في المساجد لا تدخلون فيهم، وأما السياسة فأهل المساجد لا يتدخلون فيها، هذا معنى كلامهم أن أهل الدين لا يدخلون في السياسة، وأهل السياسة لا يدخلون في الدين، وهذا تفريق لما جمع الله سبحانه، فلا قوام للعباد ولا صلاح للعباد إلا بصلاح السياسة وصلاح الدين جميعاً، نعم.”اهـ [فتوى مفرغة]
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
🚴‍♀️
لا تسيييبوه حتى بالسوط تجلدوه... وبالهباله تسسبوه... ويا مرحبن بالمطرت هطلت على خد المكلفت وهي ترعى الغنم ..فجتمعت الماء والخضرة والوجه الحسن
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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