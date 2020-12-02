الخوف يدفع الحوثيون إلى التسجيل المسبق وعدم الظهور المباشر

فهمي محمد (صدى):
تسبب الخوف في جعل زعيم العصابات الحوثية الإرهابية، عبد الملك الحوثي، يسجل كلمته وعدم الظهور المباشر، وجعل الحوثيين يحضرون لإحدى القاعات الضيقة، لتزييف حقيقة الكلمة وادعاء أنها مباشرة.
وكشف مصدر يمني، أن هذه الكلمة، التي ألقاها عبر شبكة تلفزيونية، كان من المقرر قبل عدة أشهر أن تكون في الساحات، وبحضور أعداد كبيرة من المواطنين بالإجبار، وأن يكون في مقدمة الحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ وقيادات عليا في عصابات الانقلاب أسوة بالطريقة نفسها التي ينتهجها حسن نصرالله في لبنان.
وأوضح المصدر، أن هناك عدة أسباب منعتهم من ذلك، أهمها خوفهم من عمليات الاغتيال، والضعف الأمني في صفوف الحوثيين؛ حيث أن قناة «المسيرة» فقط شاركت في الحضور، وتم التعاطي مع التصوير الداخلي في القاعة بنسق معين، لإيهام المتابع بأنها واقعية.