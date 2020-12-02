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الخوف يدفع الحوثيون إلى التسجيل المسبق وعدم الظهور المباشر

Time منذ 26 دقيقة
Views 1553
الخوف يدفع الحوثيون إلى التسجيل المسبق وعدم الظهور المباشر

فهمي محمد (صدى):
تسبب الخوف في جعل زعيم العصابات الحوثية الإرهابية، عبد الملك الحوثي، يسجل كلمته وعدم الظهور المباشر، وجعل الحوثيين يحضرون لإحدى القاعات الضيقة، لتزييف حقيقة الكلمة وادعاء أنها مباشرة.

وكشف مصدر يمني، أن هذه الكلمة، التي ألقاها عبر شبكة تلفزيونية، كان من المقرر قبل عدة أشهر أن تكون في الساحات، وبحضور أعداد كبيرة من المواطنين بالإجبار، وأن يكون في مقدمة الحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ وقيادات عليا في عصابات الانقلاب أسوة بالطريقة نفسها التي ينتهجها حسن نصرالله في لبنان.

وأوضح المصدر، أن هناك عدة أسباب منعتهم من ذلك، أهمها خوفهم من عمليات الاغتيال، والضعف الأمني في صفوف الحوثيين؛ حيث أن قناة «المسيرة» فقط شاركت في الحضور، وتم التعاطي مع التصوير الداخلي في القاعة بنسق معين، لإيهام المتابع بأنها واقعية.

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أحدث التعليقات

عاطل
ياكرهي لهالنعجه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابن حزم
الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
اخرس ياسافل فلا تعدو قدرك ..
هليل لاينام ولا يقيل
حسبي الله ونعم الوكيل المشكله مو هنا المشكله الطب

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